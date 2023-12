Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkr. Tuttlingen) Mehrere Opferstöcke in der Stadtkirche Geisingen aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Geisingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Freitag, im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 17.30 Uhr, haben unbekannte Täter drei Opferstöcke in der Stadtkirche Geisingen aufgebrochen und das darin enthaltende Bargeld entwendet. Nach erster Einschätzung dürften die Täter maximal 10 Euro Bargeld aus den regelmäßig geleerten Opferstöcken erbeutet, dafür jedoch erheblichen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet haben. Die Polizei Immendingen ermittelt nun wegen schweren Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die im Laufe des Freitags an oder in der Stadtkirche Geisingen verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder dort verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Immendingen, Tel.: 07462 9464-0, in Verbindung zu setzen.

