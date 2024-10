Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Tätersuche mit Phantombild

Legden (ots)

Nach einem Sexualdelikt geht die Polizei nun mit einem Phantombild des mutmaßlichen Täters in die Öffentlichkeit. Abgespielt hatte sich das Geschehen in der Nacht zum Sonntag, 01. September 2024, an der Straße Fliegenmarkt in Legden. Ein Unbekannter hatte dort versucht, eine Passantin zu vergewaltigen. Zeugen konnten die weitere Tatausführung verhindern. Das Phantombild des Unbekannten hat die Polizei jetzt in ihrem Fahndungsportal veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/147763 (Link). Hinweise erbittet die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell