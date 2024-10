Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Falsche Spendensammler bestehlen Rentnerin

Südlohn (ots)

Tatzeit: Donnerstag, 03.10.2024, 14.00 Uhr;

Bislang unbekannte Täter bestahlen in Südlohn eine Rentnerin. Zuvor hatte sich ein Mann als Spendensammler ausgegeben. Gegen 14.00 Uhr klingelte es an der Haustür der Südlohnerin. Vor der Tür stand ein unbekannter Mann, der sich als Spendensammler eines Vereines für behinderte Menschen ausgab. Die Seniorin ging in ihre Küche, um Geld für eine Spende zu holen. Der Mann folgte ihr unaufgefordert und verwickelte sie in ein Gespräch. In den Abendstunden stellte die Rentnerin fest, dass in ihrem Schlafzimmer aus einer Schatulle Schmuck fehlte. Sie vermutet nun, dass sie durch das Gespräch in der Küche nur abgelenkt werden sollte und ein zweiter Täter dem falschen Spendensammler in ihre Wohnung folgte und ihren Schmuck stahl. Der Mann an der Tür wird wie folgt beschrieben: circa 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, korpulent, dunkle kurze Haare, dunkler Teint und dunkel gekleidet.

Hinweise erbittet die Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000.

Die Polizei warnt erneut davor, Unbekannte ins Haus oder in die Wohnung zu lassen. Immer wieder nutzen Diebe unterschiedlichste Maschen, um Zugang zu erhalten. Ausführliche Informationen dazu gibt es unter www.polizei-beratung.de. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell