Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Carolinensiel - Tödlicher Verkehrsunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

In Carolinensiel kam es am Donnerstagmorgen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Ford-Fahrer war gegen 7.45 Uhr auf der Straße Friedrichsgroden (L 6) in Richtung Neuharlingersiel unterwegs. In einem Kurvenbereich kam er nach derzeitigem Erkenntnisstand alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Ford-Fahrer, ein 37-jähriger Mann aus Esens, verstarb noch am Unfallort. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die L6 in Höhe der Unfallstelle bis etwa 12.45 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

