Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Diebstahl auf Baustelle

Aurich - E-Scooter gestohlen

Großefehn - Baggerschaufel entwendet

Norden - Kind verletzt

Hage - Unfall auf Kreuzung

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Diebstahl auf Baustelle

Auf einer Baustelle in Hage kam es vergangene Woche zu einem Diebstahl. Zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Straße Sestein Dimt mehrere Baumaschinen von einem Anhänger. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 973980 entgegen.

Aurich - E-Scooter gestohlen

Mehrere E-Scooter sind am Dienstag in Aurich gestohlen worden. Allein in Haxtum, Am Schulzentrum, kam es am Vormittag bereits zu drei Diebstählen. In einem Fall trennten die Täter sogar einen Teil eines Fahrradständers ab, um an den E-Scooter zu gelangen. Am Abend, zwischen 21 Uhr und 22.50 Uhr, wurde vor einem Einkaufszentrum im Fischteichweg ein Seilschloss durchtrennt und dort ein E-Scooter gestohlen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Großefehn - Baggerschaufel entwendet

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Diebstahl, der sich in der Nacht zu Mittwoch in Großefehn ereignet hat. In der Straße Zum Kanaldeich montierten Unbekannte zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, die Schaufel eines Baggers ab und entwendeten diese. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04943 925660 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Kind verletzt

Ein zehnjähriges Kind ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Norden verletzt worden. Eine 46 Jahre alte Opel-Fahrerin war gegen 7.50 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen missachtete sie auf Höhe des Bahnhofs eine rote Ampel und stieß mit einem Fahrrad fahrenden Kind zusammen. Der zehnjährige Junge wurde leicht verletzt.

Hage - Unfall auf Kreuzung

Auf einer Kreuzung in Hage kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall. Gegen 10.10 Uhr missachtete nach ersten Erkenntnissen ein 36-jähriger Ford-Fahrer eine Rot zeigende Ampel auf der Küstenbahnstraße und fuhr über die Kreuzung. Hierbei kollidierte er mit einem 68-jährigen Dacia-Fahrer. Verletzt wurde niemand. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell