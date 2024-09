Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ein 35-jähriger Mann hat am Montag in Norden einen Polizeieinsatz ausgelöst. Auf der Norddeicher Straße, Höhe Westlinteler Weg, wurde gegen 11 Uhr ein Mann ohne Oberbekleidung auf der Fahrbahn gemeldet, der dort gegen vorbeifahrende Fahrzeuge schlug. Als die Polizei vor Ort eintraf, versuchte der Mann in Richtung Innenstadt zu flüchten. Er verhielt sich hochaggressiv und bedrohte die eingesetzten Beamten mit einem Messer. Mittels Pfefferspray und einfacher körperlicher Gewalt konnte der 35-Jährige zu Boden gebracht werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der Mann wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren.

In Großheide kam es am Sonntag zu einem Fall von Vandalismus. Unbekannte verschafften sich unbefugt Zutritt zu einer Sporthalle im Thünerweg und beschädigten mit einem Zweirad den Hallenboden. Der entstandene Schaden liegt im dreistelligen Euro-Bereich. Der Tatzeitraum erstreckt sich von 18.30 Uhr bis 19 Uhr. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04936 912760 entgegen.

In einer Wohnsiedlung in Leezdorf ist am Samstag eine Katze ausgesetzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 14.30 Uhr eine Frau mit einem dunkelgrauen Geländewagen in den Heideweg und hielt dort an. Aus dem Auto heraus soll eine junge Katze an den Straßenrand gesetzt worden und die Fahrerin dann zügig davongefahren sein. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04934 910590.

