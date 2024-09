Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 15.09.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkries Aurich

Kriminalitätsgeschehen -Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfallfluch, unbefugte Ingebrauchnahme eines Pkw, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Ein 14-jähriger Jugendlicher aus Ihlow nahm bereits am späten Freitagabend den Pkw eines Familienangehörigen unbefugt in Gebrauch. Dieses wurde bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Im Rahmen einer Streifenfahrt wurden eingesetzte Polizeibeamte am Samstagmittag auf den Pkw aufmerksam und wollten den Pkw zwecks Durchführung einer Verkehrskontrolle anhalten. Der 14-jährige Fahrzeugführer versuchte sich der Verkehrskontrolle zu entziehen und fuhr dabei gegen einen Metallpfosten in der Von-Tirpitz-Straße in Aurich. Anschließend wollte der Fahrzeugführer fußläufig flüchten, konnte jedoch von den eingesetzten Beamten eingeholt und festgehalten werden. Da Hinweise für den Konsum von Betäubungsmitteln vorlagen, wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt. Dem 14-jährigen erwarten jetzt mehrere Strafverfahren.

Sonstiges

-Fehlanzeige-

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen Norden - Zeugen gesucht Ein 19-jähriger Fußgänger lief Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, durch die Fußgängerzone in Norden, als neben ihm ein ca. 40 cm langes Abflussrohr (Siphon) durch die Luft flog und auf dem Boden landete. Glücklicherweise wurde der Fußgänger aus Norden nicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Geschehen wurden aufgenommen. Zeugen die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel.: 04931/921-0.

Verkehrsgeschehen

Grossheide - Flüchtiger Motorradfahrer kollidiert mit Polizeifahrzeug Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Norden wollte am Samstag gegen 14.30 Uhr ein Motorrad im Bereich Großheide kontrollieren, da Manipulationen am Kennzeichen erkennbar waren. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und flüchtete mit waghalsigen Fahrmanövern zunächst erfolgreich vor der Polizei. Im weiteren Verlauf gefährdete er einen Pkw im Thünerweg, woraufhin der Pkw-Fahrer ausweichen musste und verunfallte. Es entstand leichter Sachschaden. Der Fahrer des Motorrades entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und wurde kurz darauf erneut von einem Polizeifahrzeug in Großheide gesichtet. Wieder flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit über mehrere Straßen und kollidierte letztendlich im Schulweg mit einem Streifenwagen. Dabei zog sich der Motorradfahrer Verletzungen am Bein zu und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass es sich bei dem Flüchtigen um einen 17-jährigen aus dem Landkreis Aurich handelte. Die Ermittlungen zu dem genauen Unfallhergang dauern an. Gegen den Kradfahrer wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Norden - Fahren ohne Führerschein

Am Samstagabend führten Polizeibeamte im Burggraben in Norden eine Verkehrskontrolle durch, bei der ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Bochum kontrolliert wurde. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Marienhafe - Betrunkener Radfahrer

In der Nacht zu Sonntag, gegen 03:15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 30-jährigen Radfahrer im Mühlenloog in Marienhafe. Im Zuge der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 30-jährige Mann aus Upgant-Schott alkoholisiert gewesen ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Norden - Unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren Ein 26-jähriger Norder wurde Samstagnacht, gegen 23:00 Uhr, mit seinem E-Scooter in der Schulstraße in Norden kontrolliert. Im Zuge der polizeilichen Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum und ein Drogenvortest wurde durchgeführt. Dieser verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Es erfolgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Sonstiges

-Fehlanzeige-

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen Esens - PKW zerkratzt In Esens wurde in der Zeit von Donnerstagabend bis Sonnabendmittag ein Opel Adam beschädigt. Der Lack der Fahrertür wurde mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Das Auto war von Donnerstag auf Freitag in der Straße Lammertshörn in Bensersiel und von Freitag auf Sonnabend in der Straße Grashauser Flage geparkt. Beide Orte kommen als Tatorte in Frage. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462/ 9110 zu melden.

Wittmund - Körperverletzung

In Wittmund in der Mühlenstraße eskalierten es am Sonnabendnachmittag Streitigkeiten zwischen Nachbarn, als eine 36 Jahre alte Frau einem 53 Jahre altem Mann ins Gesicht trat. Der Mann erlitt Verletzungen. Eine ärztliche Versorgung wurde von ihm abgelehnt. Ein RTW musste dennoch vor Ort erscheinen, weil die Täterin aufgrund zu hohen Alkoholgenusses stürzte und sich dadurch verletzte. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die beteiligten Personen sind amtsbekannt und gehören dem örtlichen Trinkermilieu an.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Verkehrsunfallflucht in Friedeburg-Marx Am Sonnabendvormittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Hopelser Straße in Friedeburg-Marx ein Verkehrsschild umgefahren wurde. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass ein PKW, gegen 05.15 h, von der Straße abgekommen ist und das Verkehrsschild umgefahren hat. Das Auto kam aus Rtg. Wiesmoor, wendete nach dem Unfall und fuhr in Rtg. Wiesmoor zurück. Das Schild wurde dabei zerstört, der PKW erheblich zerstört. Anhand der vorgefundenen Autoteile könnte es sich um einen Opel gehandelt haben. Gegen den noch unbekannten Fahrer wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462/ 9110 zu melden.

Sonstiges

-Fehlanzeige-

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell