Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Moordorf - Auffahrunfall

Norden - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Moordorf - Auffahrunfall

In Moordorf sind am Donnerstag drei Fahrzeuge vor einer Ampel kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 8.45 Uhr ein 38-jähriger Dacia-Fahrer auf der Auricher Straße in Richtung Aurich. Auf Höhe der Einmündung zur Ringstraße übersah er vor sich einen verkehrsbedingt haltenden 51-jährigen Kia-Fahrer, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf. Der Kia des 51-Jährigen wurde auf einen weiteren Kia geschoben. Die beiden 24 und 51 Jahre alten Kia-Fahrer wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Norden - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Donnerstag in Norden ereignet. Gegen 16 Uhr parkte eine Autofahrerin ihren schwarzen VW Polo auf einer Parkfläche an der Sielstraße. Als sie gegen 20.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war es am Heck erheblich beschädigt. Vermutlich war in dem genannten Zeitraum ein Fahrradfahrer mit dem Wagen kollidiert. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

