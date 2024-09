Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Lack zerkratzt

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte den Lack eines Autos in Großefehn zerkratzt. Beschädigt wurde ein blauer Dacia Duster an der Beifahrerseite. Der Wagen stand zur Tatzeit, zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, auf einem Parkplatz im Karkweg. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04943 925660 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Auffahrunfall

In Westgroßefehn kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall. Gegen 8.30 Uhr fuhr ein 54-jähriger Mann mit einem Lkw auf der Leerer Landstraße in Richtung Schrahörnstraße. Vor ihm bremste eine 21-jährige BMW-Fahrerin verkehrsbedingt ab, was der Lkw-Fahrer offenbar zu spät bemerkte und auf das Heck auffuhr. Der BMW wurde durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er mit einer 33-jährigen Hyundai-Fahrerin kollidierte. Bei dem Unfall wurde die 21-jährige BMW-Fahrerin verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Norden - E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall

Eine Unfallflucht hat sich am Mittwoch in Norden ereignet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 15.10 Uhr eine 37-jährige Fahrradfahrerin auf dem Neuen Weg und bog in den Synagogenweg ab. Hierbei stieß sie mit einem E-Scooter-Fahrer zusammen, der aus dem Synagogenweg kam und in Richtung Fußgängerzone fuhr. Die Fahrradfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Der E-Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell