Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Jugendlicher geschlagen

Landkreis Aurich (ots)

Norden - Jugendlicher geschlagen

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstag in Norden ereignet hat. Vor dem Eingang auf der Nordseite eines Supermarkts in der Straße Am Markt sprachen gegen 21.15 Uhr zwei unbekannte Männer einen Jugendlichen an und schlugen ihm ins Gesicht. Die Männer flüchteten. Einer der Täter wird beschrieben als etwa 18 Jahre alt und kräftig, mit einem schwarzen T-Shirt, einer Jeans und weißen Turnschuhen bekleidet. Der zweite Täter soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein, sehr schlank und eine kurze Hose, einen Pullover und schwarze Schuhe getragen haben. Beide sprachen hochdeutsch. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Personen geben können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

