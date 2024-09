Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Zeugen gesucht

Im Kreuzungsbereich Postweg / Kanalstraße Süd in Ostgroßefehn kam es am Samstag zu einem Auffahrunfall. Gegen 14.10 Uhr fuhr ein Nissan-Fahrer auf der Kanalstraße Süd und wollte nach links in den Postweg abbiegen. An der Ampel musste er verkehrsbedingt abbremsen, was der Fahrer eines Motorrollers hinter ihm offenbar zu spät erkannte und auf den Nissen auffuhr. Der Rollerfahrer stürzte, stand aber wieder auf und fuhr weiter über die Kanalstraße Nord. Er soll etwa 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein, mit einem hageren, braungebrannten Gesicht. Er trug einen dunkelblauen Helm, eine dunkle, lange Hose und hatte einen dunklen Motorroller mit einer defekten Sattelklappe. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Nordern - Radfahrerin schwer verletzt

In Norden ist am Montag eine Radfahrerin am Montag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer hielt nach derzeitigem Erkenntnisstand gegen 11 Uhr an der Ecke Am Markt / Osterstraße an einer Ampel. Eine 74-jährige Fahrradfahrerin wollte offenbar rechts an dem Lkw vorbei, als dieser plötzlich anfuhr und die Frau seitlich erfasste. Die 74-Jährige wurde schwer am Bein verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

