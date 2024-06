Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Friseursalon - Hochpreisige Haarprodukte entwendet

Herford (ots)

(jd) Am Freitag (21.6.) bemerkte die Mitarbeiterin eines Friseursalons an der Tribenstraße, um 7.40 Uhr, ein Loch in einer Scheibe. In der Zeit zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr und Freitagmorgen gingen bisher unbekannte Tatverdächtige offensichtlich die zur Bügelstraße gelegene Glasfront an, um ins Innere des Salons zu gelangen. Hier entwendeten sie mehrere hochpreisige Haarstylingprodukte, darunter einen Dyson Airwrap und einen Dyson Supersonic. Der verursachte Schaden liegt insgesamt im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, um Hinweise. Diese werden telefonisch unter 05221/8880 oder auf jeder Polizeiwache entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell