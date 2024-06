Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schaufensterscheibe eingeschlagen - Unbekannte entwenden Kleidung

Vlotho (ots)

(jd) Am Samstag (22.6.) stellte der Inhaber eines Bekleidungsgeschäfts an der Klosterstraße, um 7.30 Uhr einen Einbruch fest. Bisher unbekannte Tatverdächtige schlugen in der Nacht zu Samstag eine Schaufensterscheibe ein. Durch das dadurch entstandene Loch gelang es den Unbekannten, die Kleidung von einer Schaufensterpuppe zu entwenden. Dadurch entstand insgesamt ein Schaden von rund 600 Euro. Zeugen, die zwischen Freitagabend und Samstagmorgen im Bereich der Vlothoer Innenstadt etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell