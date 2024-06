LPI-SHL: Unfall mit Motorrad

Zella-Mehlis (ots) - Ein zunächst unbekannter Autofahrer befuhr Sonntagvormittag die Alte Straße in Zella-Mehlis. Aus ungeklärten Gründen kam er von der Fahrbahn ab und krachte in einen ordnungsgemäß geparkten Pkw am Straßenrand. Er beschädigte das Fahrzeug ganz erheblich im Heckbereich und ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, fuhr er weiter. Zeugen bemerkten den Vorfall, eilten dem Flüchtigen nach und konnten ihn in der Nähe des Friedhofes feststellen und ...

