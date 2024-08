Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Benefizkonzert des Polizeiorchesters in der Klosterkirche Amelungsborn

Holzminden/ Negenborn (ots)

Am Mittwoch, den 18.09.2024, findet ab 19:30 Uhr zum dritten Mal ein Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen in der Klosterkirche Amelungsborn in Negenborn statt.

Auch in diesem Jahr erwartet die Zuhörenden nicht nur ein musikalischer Genuss, es soll auch ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung für wohltätige Zwecke gesetzt werden. Das Orchester ist bekannt für seine herausragende musikalische Darbietung und sein Engagement in der Gemeinschaft. So wird im September wieder ein vielfältiges Programm präsentiert. Von klassischen Stücken bis hin zu modernen Arrangements, verspricht das Repertoire ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Erlebnis für alle Besuchende.

Der Eintritt zu dem Benefizkonzert ist frei. Am Ende der Veranstaltung wird um eine Spende gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell