Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sachbeschädigung eines Anforderungstasters einer Fußgängerampel

Bad Pyrmont (ots)

Bereits am Donnerstag (08.08.204) stellten Einsatzkräfte der Polizei Bad Pyrmont im Rahmen der Streifenfahrt fest, dass der Anforderungstaster der Fußgängerampel in der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 40 in Bad Pyrmont beschädigt wurde. Der Tatzeitraum umfasst Mittwoch (07.08.2024, 20:30 Uhr) bis Donnerstag (08.08.2024, 07:30 Uhr). Die Polizei Bad Pyrmont sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Pyrmont unter der Rufnummer 05281 98990 zu melden.

