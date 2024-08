Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Autofahrer flüchtet durch Feldmark - Fußgänger gefährdet - Polizei sucht Zeugen!

Holzminden (ots)

Bereits am Donnerstag (08.08.2024) kam es gegen 20:15 Uhr in Holzminden zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen.

Ein Polizist, der sich privat mit seinem Auto in der Nordstraße befand, bemerkte einen weißen Pkw, der ihm mit fehlendem vorderem Kennzeichen entgegenkam. Der darin befindliche Fahrer war ihm durch das Fahren ohne Fahrerlaubnis aus der Vergangenheit bekannt. Er wendete seinen Pkw, folgte dem weißen Pkw und informierte die Polizei.

Der 41-Jährige Fahrer des weißen Pkw fuhr in Richtung einer Feldmark im Bereich Holzmindener Straße in Höxter, als er den hinter ihm fahrenden Polizisten bemerkte. Dort beschleunigte er auf einem Feldweg sein Fahrzeug umgehend auf über 100 km/h und bog am Ende auf einen weiteren Weg ab, ohne auf den querenden Verkehr zu achten. Mindestens eine Person wurde gefährdet, denn er überholte einen Fußgänger, der sich erschrak und ins Straucheln geriet.

Der Polizist verringerte seine Geschwindigkeit stark, um mögliche unbeteiligte Personen nicht zu gefährden. Durch eine durch den weißen Pkw entstandene Staubwolke, verlor er zudem die Sicht zu dem flüchtenden Wagen, der sich mit hoher Geschwindigkeit entzog. Ein weiterer Fußgänger soll die Flucht beobachtet haben.

Durch die hinzugezogenen Einsatzkräfte wurde der Bereich der Wirtschaftswege nach dem Flüchtigen abgesucht. Auf einem Gartengrundstück konnte der Pkw festgestellt werden, woraufhin durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim die Durchsuchung des Grundstücks zur Feststellung des Beschuldigten angeordnet wurde. In einer Laube konnte der Mann aus Holzminden von den Einsatzkräften angetroffen werden. Da die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde bei diesem ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über einem Promille.

Durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim wurde zudem die Beschlagnahme des Pkw angeordnet. In dem Pkw befand sich eine CO2-Pistole, die ebenfalls sichergestellt wurde. Das am Heck des Pkw angebrachte Kennzeichen war nicht für das Fahrzeug ausgegeben. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zur Feststellung des Alkoholwertes zum Tatzeitpunkt, wurde dem Beschuldigten durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht aus.

Den 41-Jährigen erwarten nun Verfahren u.a. wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens (aufgrund Flucht), Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Weitere mögliche Straftaten werden geprüft.

Die Polizei Holzminden hat Ermittlungen aufgenommen. Es werden insbesondere Zeugen gesucht, die sich zur Tatzeit in der dortigen Feldmark aufgehalten haben und von dem Fahrer des weißen Pkw geschädigt oder gefährdet wurden. Auch Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Holzminden unter 05531/ 958-0 zu melden.

