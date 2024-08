Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Versuchter Einbruch in Supermarkt - Wer kann Hinweise geben?

Hameln (ots)

Am Sonntag (11.08.2024) kam es zwischen 01:00 Uhr bis 02:15 Uhr in der Fischbecker Landstraße in Hameln zu einem Einbruchsversuch in einen Supermarkt. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, verschafften sich vermutlich drei bislang unbekannte, dunkel gekleidete Täter über das Dach des Gebäudes gewaltsam Zugang zu dem Objekt. Dabei wurde ein Alarm ausgelöst, woraufhin die Täter vermutlich von ihrem Vorhaben abließen. Sie flüchteten über die Wehrberger Straße in unbekannte Richtung. Am Tatort wurde Werkzeug aufgefunden, welches möglicherweise durch die Täter zurückgelassen wurde.

Die Polizei Hameln hat Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt.

Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell