Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verdacht der Brandstiftung an Scheune - Polizei sucht Zeugen

Bad Pyrmont (ots)

Am Donnerstag (15.08.2024) kam es gegen 00:50 Uhr in der Straße "Großenberg" in Bad Pyrmont zu einem Brand eines Anbaus. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, entstand der Brand aus bislang ungeklärter Ursache in einer an ein Wohnhaus angrenzende Scheune.

Ein Anwohner hörte kurz vor der Brandentstehung ein klirrendes Geräusch. Ob eine bislang unbekannte Person für die Brandentstehung verantwortlich ist, oder eine andere Brandursache vorliegt, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen, welche die Polizei Bad Pyrmont aufgenommen hat.

An der Scheune entstand Sachschaden, die Schadenshöhe wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Für die Löscharbeiten waren die Freiwilligen Feuerwehren Kleinenberg, Großenberg, Baarsen, Neersen und Tal/Löwensen im Einsatz.

Personen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281/ 9899-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell