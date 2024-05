Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Sattelzugmaschine von Firmengelände gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen zwischen Samstag, 26.5.2024, 16.00 Uhr und Montag, 27.5.2024, 15.00 Uhr in Neubeckum eine Sattelzugmaschine. Das Fahrzeug stand auf einem Firmengelände an der Neubeckumer Straße. Es handelt sich um eine orange Sattelzugmaschine des Herstellers DAF mit Alufelgen, LightFix, Dachbügel, Front- und Sideliner. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann etwas zum Verbleib der Sattelzugmaschine sagen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

