Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Schleusingen (ots)

Am Samstag, den 13.04.2024, ereignete sich gegen 15:00 Uhr ein Verkehrsunfall an der Suhler Straße in Schleusingen. Ein 65-jähriger Chryslerfahrer kam vom Parkplatz des Einkaufszentrums in Schleusingen und versuchte auf Höhe der Shell-Tankstelle nach links in die Suhler Straße abzubiegen. Hierbei wurde er jedoch von einem orangfarbenen Kleinwagen überholt, welcher in der Folge mit ihm kollidierte. Die Fahrzeugführerin, eine ca. 55-60 Jahre alte Frau, stieg aus, begutachtete ihren Schaden und setzte ihre Fahrt ohne Angaben ihrer Daten fort. Die Polizeiinspektion Hildburghausen hat hierzu die Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sachdienliche Informationen zu dem orangefarbenen Kleinwagen machen kann, melde sich unter der Telefonnummer 03685-7780.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell