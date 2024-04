Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pflichtversicherungsgesetz E-Scooter

Hildburghausen (ots)

Im Rahmen von mobilen Verkehrskontrollen kam es zu zwei ähnlich gelagerten Sachverhalten in der Ortslage Hildburghausen. Am Freitag, den 12.04.2024, wurde um 11:45 Uhr ein 24 jähriger Libyer in der Römhilder Straße fahrenderweise auf einem E-Scooter festgestellt ohne angebrachtes Versicherungskennzeichen. Am Samstag, den 13.04.2024, wurde um 13:53 Uhr im Amselweg ein 38 jähriger Deutscherb fahrenderweise auf einem E-Scooter ohne angebrachtes Versicherungskennzeichen festgestellt. In beiden Fällen gaben die Fahrer an, die Fahrzeuge erst kürzlich erworben zu haben und es bis dato versäumt wurde eine entsprechende Versicherung abzuschließen. Beide Fahrzeugführer müssen sich nun wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell