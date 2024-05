POL-WAF: Warendorf. Mann kam Platzverweis nicht nach

Warendorf (ots) - Am Montag, 27.5.2024, gegen 15.10 Uhr meldete ein aufmerksamer 80-jähriger Everswinkler einen Exhibitionisten im Bereich der Kolpingstraße und Droste-Hülshoff-Straße in Everswinkel. Der Mann zeige sein Glied durch den Hosenschlitz und laufe in dem Bereich hin und her. Polizisten trafen den 32-Jährigen genau in dieser Situation dort an. Der Recklinghäuser stand offensichtlich unter Drogeneinfluss ...

