Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Handytasche geraubt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Handytasche geraubt

Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am Samstag in Aurich. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ging eine 55 Jahre alte Frau zwischen 18 Uhr und 19 Uhr vom Mahnmal des Panzergrabens in Sandhorst zu Fuß in Richtung Südeweg. Auf dem Waldweg wurde sie von einem Fahrradfahrer angesprochen. Der Mann forderte die Herausgabe von Bargeld und riss der Frau eine Handy-Tasche vom Körper. Er flüchtete mit dem Beutel und den darin enthaltenen Wertsachen. Der Täter wird beschrieben als etwa 1,70 Meter groß und mittleren Alters, mit dunklen Haaren und dunklerem Teint, einem Schnäuzer und einem kleinen Kinnbart. Er soll dunkle Kleidung getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die beschriebene Person geben können, sich unter 04941 606215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell