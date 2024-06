Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wellbachtal/B48 - Glück im Unglück...

... hatte am Freitag Abend (07.06.2024, 18:30 Uhr) ein 21-jähriger Motorradfahrer, welcher die B48 von Rinnthal kommend in Fahrtrichtung Hofstätten befuhr. In einer Linkskurve stürzte dieser aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und kollidierte mit einer Leitplanke. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro, auch die Leitplanke wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der 21-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher wird sich nun in einem Bußgeldverfahren verantworten müssen. Er wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen.

