POL-PDLD: Polizeieinsatz Ortsbereich Oberotterbach

Landau (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu drei Motorrollerdiebstählen in der Stadt Landau. Zwei der Roller wurden mittlerweile wieder in einem Gebüsch aufgefunden. Bei einem der Diebstähle wurde ein auffälliger Helm entwendet. Dieser konnte durch den Geschädigten am Landauer Hauptbahnhof bei zwei Jugendlichen festgestellt werden. Als er die Jugendlichen ansprach, bekam er die Antwort, dass der ...

