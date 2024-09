POL-AUR: Aurich - Vermisster 87-Jähriger gefunden

Aurich/Wittmund (ots) - Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Aurich- Diebstahl eines E-Scooter Am Sonntag, in der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 03.30 Uhr, wurde in der Emder Straße 5, Kino Parkplatz, ein abgestellter E-Scooter durch bislang unbekannten Täter entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei ...

