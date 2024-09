POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht/Westerholt - Unfall im Begegnungsverkehr

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Großefehn - Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht Am Donnerstag hat ein unbekannter Täter versucht, in ein Einfamilienhaus in Großefehn einzubrechen. Der Unbekannte war gegen 18.25 Uhr dabei, sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus in der Kanalstraße Süd zu verschaffen, als er durch den Hausbewohner gestört wurde. Der 39-jährige Bewohner konnte den Unbekannten in die ...

mehr