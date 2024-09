Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Dornum - Lack zerkratzt

Ein Opel Corsa wurde am Mittwoch in Roggenstede (Gemeinde Dornum) zerkratzt. Unbekannte beschädigten das Fahrzeug in der Wiesenstraße und verursachten an der Fahrerseite einen Schaden im dreistelligen Euro-Bereich. Die Tat ereignete sich zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04933 992750 entgegen.

Norden - Pedelec gestohlen

Ein Pedelec ist am Montag in der Hafenstraße in Norden gestohlen worden. Zwischen 20.30 Uhr und 21.15 Uhr entwendeten Unbekannte das schwarze Damenrad der Marke Prophete vor einem Restaurant. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Georgsheil - Pedelec-Fahrer verletzt

Bei einem Unfall in Georgsheil ist am Mittwoch ein Pedelec-Fahrer verletzt worden. Gegen 13.15 Uhr wollte ein 54-jähriger VW-Fahrer von der Straße Am Bahndamm nach rechts in die Emder Straße (B210) einbiegen. Hierbei stieß er mit einem 78-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen, der auf dem Radweg fuhr. Der 78-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

