Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Fahrradtasche entwendet

Aurich - Pedelec gestohlen

Aurich - E-Scooter entwendet

Aurich - Unfallflucht

Ihlow - Unfallbeteiligter gesucht

Aurich - Mit Leichtkraftrad gestürzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Fahrradtasche entwendet

Unbekannte haben am Montagabend in Norden eine Fahrradtasche gestohlen. Um 18 Uhr stellte eine 61-jährige Frau ihr Fahrrad vor einem Kaufhaus in der Straße Am Markt ab, um in das Geschäft zu gehen. Als sie wenige Minuten später zurückkehrte, war ihre rot-graue Fahrradtasche mitsamt Wertsachen weg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Pedelec gestohlen

Ein grünes Herren-Pedelec ist am Dienstag in Aurich entwendet worden. Das Rad der Marke Stevens stand zur Tatzeit im Fischteichweg vor einem Einkaufszentrum. Der Tatzeitraum erstreckt sich von 8.50 Uhr bis 10.55 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - E-Scooter vor Kirche entwendet

Zum Diebstahl eines E-Scooters kam es am Dienstag in Aurich. Entwendet wurde das Fahrzeug vor der Kirche in Wiesens. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 6.50 Uhr und 15.10 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Aurich kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter stieß mit seinem Fahrzeug zwischen 8.15 Uhr und 8.30 Uhr gegen die Beifahrerseite eines grauen Mercedes C200. Der Unfall ereignete sich vor einem Supermarkt Am Pferdemarkt, im Bereich der Zufahrt zum Breiten Weg. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet unter 04941 606215 um Hinweise.

Ihlow - Unfallbeteiligter gesucht

Der Fahrer eines Wohnmobils ist am Dienstag nach einem Unfall in Ihlow unerlaubt geflüchtet. Gegen 10.45 Uhr fuhr der Unbekannte auf der Auricher Straße in Westerende-Kirchloog und stieß auf Höhe der Grundschule gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Citroen Jumper. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Fahrer des Wohnmobils weiter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Mit Leichtkraftrad gestürzt

Ein 17-Jähriger ist am Dienstag mit einem Leichtkraftrad auf der Leerer Landstraße in Aurich gestürzt. Der Jugendliche fuhr gegen 17.40 Uhr in Richtung Aurich und verlor nach ersten Erkenntnissen beim Bremsen auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Leichtkraftrad. Der 17-Jährige und seine 15-jährige Sozia stürzten und wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell