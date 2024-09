Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Motorradfahrer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Montag bei einem Unfall auf der Oldersumer Straße verletzt worden. Gegen 16.40 Uhr fuhr eine 38-jährige Smart-Fahrerin in Fahrtrichtung Aurich, als vor ein 60-jähriger Motorradfahrer verkehrsbedingt bremste, um nach links in die Straße am Upstalsboom abzubiegen. Die Smart-Fahrerin erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Der 60-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Norden - Autofahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall in Norden ist am Montag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 31-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr gegen 22.20 Uhr auf der Westermarscher Straße in Richtung Utlandshörn und wollte nach ersten Erkenntnissen ein anderes Fahrzeug überholen. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben und landete auf einer Grünfläche. Der 31-Jährige wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Norderney - E-Scooter ohne Versicherung

Mit einem unversicherten E-Scooter war am Montag auf Norderney ein 22-jähriger Inselbewohner unterwegs. Die Polizei hielt den 22-Jährigen in der Bülowallee an. Der Mann durfte dort aufgrund der saisonalen Verkehrssperre nicht fahren. Zudem war der genutzte E-Scooter nicht versichert. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. Wegen der Missachtung der saisonalen Verkehrssperre wurden zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 22-Jährigen eingeleitet.

