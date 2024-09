Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn/Strackholt - Ortsschild entwendet

In der Gemeinde Großefehn haben Unbekannte ein Schild der Ortschaft Strackholt entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag und Montagmorgen im Liekeweg. Hinweise nimmt die Polizei unter 04943 925660 entgegen.

Wiesmoor - Gullydeckel ausgehoben

Unbekannte haben am Wochenende auf der Hauptstraße in Wiesmoor einen Gullydeckel ausgehoben. Durch die fehlende Schachtabdeckung vertrat sich am frühen Sonntagmorgen auf Höhe der Hausnummer 248 ein Fußgänger und verletzte sich. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter unter 04944 914050.

Hinte - Einbruch in Wohnhaus

In Hinte kam es am Montag zu einem Einbruch. Zwischen 10 Uhr und 12.20 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Ringstraße. Sie durchsuchten die Räume, entwendeten Bargeld und elektronische Geräte. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 04931 9210.

