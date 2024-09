POL-AUR: Norderney - Farbschmierereien: Täter ermittelt

Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Norden - Fahrradfahrerin schwer verletzt Bei einem Verkehrsunfall in Norden ist am Freitag eine Radfahrerin verletzt worden. Ein 73-jähriger Lkw-Fahrer wollte um kurz nach 15 Uhr den Kreisverkehr am Burggraben in Richtung Am Norder Tief verlassen. Hierbei übersah er ...

mehr