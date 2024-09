Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Fahrradfahrerin schwer verletzt

Aurich - Rollerfahrer kollidiert mit Postfahrzeug

Holtgast - Mehrere Verletzte bei Unfall

Riepe - Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Bei einem Verkehrsunfall in Norden ist am Freitag eine Radfahrerin verletzt worden. Ein 73-jähriger Lkw-Fahrer wollte um kurz nach 15 Uhr den Kreisverkehr am Burggraben in Richtung Am Norder Tief verlassen. Hierbei übersah er offenbar eine 49-jährige Fahrradfahrerin und erfasste sie. Die Frau stürzte und wurde schwer am Kopf verletzt. Lebensgefahr konnte vor Ort nicht ausgeschlossen werden. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in eine Klinik.

Ein Rollerfahrer ist am Freitag auf dem Esenser Postweg in Aurich mit einem Zustellfahrzeug kollidiert. Der 17-Jährige kam gegen 14.15 Uhr mit seinem Roller aus Richtung Dietrichsfeld und übersah nach ersten Erkenntnissen auf Höhe der Hausnummer 274 ein Postfahrzeug, das am Fahrbahnrand hielt. Der Jugendliche fuhr auf den Transporter auf und wurde durch den Aufprall von seinem Roller geschleudert. Er wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

Drei Personen sind am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Holtgast verletzt worden. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 19-jährige VW-Fahrerin in die Kreuzung Mühlenstrich / Dornumer Straße und wollte nach links abbiegen. Hierbei stieß sie mit einem entgegenkommenden 52-jährigen Opel-Fahrer zusammen. Die 55-jährige Beifahrerin in dem Opel wurde schwer verletzt, der 52-jährige Fahrer und die 19-jährige VW-Fahrerin leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag in Riepe ereignet. Ein 45-jähriger Opel-Fahrer war gegen 13.35 Uhr auf der Auricher Straße in Fahrtrichtung Emden unterwegs. Auf Höhe Am Alten Handelsplatz wollte er nach links auf einen Parkplatz einbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden VW-Fahrer. Die Fahrzeuge stießen an der Front zusammen. Der 45-jährige Opel-Fahrer und ein zehnjähriges Kind in dem Auto wurden leicht verletzt, ebenso die beiden 55 und 59 Jahre alten Insassen in dem VW. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei über 50.000 Euro.

