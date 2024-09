Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 30./31.08.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Ladendieb durch Mitarbeiter gestellt

Am Freitagmorgen versuchte ein 23-jähriger Mann aus Aurich in einem Einkaufsmarkt am Dreekamp eine größere Menge Tabak und Batterien zu entwenden. Mitarbeiter beobachteten dies und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Großefehn - Ladendieb anhand Pkw-Kennzeichen überführt

Am Freitagnachmittag beobachtete ein Zeuge in einem Einkaufsmarkt in Großefehn wie ein 63-Jähriger aus der Gemeinde Großefehn Waren entwendete, diese in seinen Pkw lud und davonfuhr. Anhand des Kennzeichens konnte die hinzugerufene Polizei den Täter an seiner Wohnanschrift antreffen und das Diebesgut sicherstellen. Auch hier wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Aurich - Sand von einer Baustelle entwendet

Bereits am Donnerstagabend kam es in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr zu einem Diebstahl auf einer Baustelle. Unbekannte entwendeten ca. 2 Kubikmeter Sand und entfernten sich unerkannt. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Aurich unter 04941/606215.

Aurich - E-Scooter entwendet

Am Freitagvormittag wurde im Zeitraum von 07:50 Uhr bis 11:00 Uhr ein E-Scooter von einem Fahrradständer an der IGS/BBS entwendet. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941/606-215) mitzuteilen.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Ohne Führerschein mit Pkw unterwegs

Eine Polizeistreife kontrollierte am Freitagmorgen auf der Auricher Straße einen Pkw-Führer und stellte dabei fest, dass der 30-jährige aus der Gemeinde Großefehn nicht im Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus stand er auch unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Wiesmoor - Mit Anhänger Flurschaden verursacht

Am Freitagmittag teilte ein Zeuge der Polizei einen im Graben liegenden Anhänger an der Bentstreeker Straße mit. Bei polizeilicher Nachschau konnte jedoch kein Anhänger, dafür aber eine deutliche Beschädigung an der Berme festgestellt werden. Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können, melden sich bitte bei der Polizei Wiesmoor unter 04944-914050.

Aurich - Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Am Freitag stießen zwei sich begegnende Radfahrer auf dem Radweg der Esenser Straße seitlich zusammen. Einer der beteiligten Radfahrer, eine 59-Jährige Auricherin, stürzte dabei und verletzt sich leicht. Der andere Radfahrer, mutmaßlich ein junger Mann, der den Radweg verbotswidrig in falscher Richtung befuhr, setzt seine Fahrt fort, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Unfalls. Diese können sich unter 04941/606-215 melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Betrunken einen Pkw geführt

Am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Kirchstraße ein 30-jähriger Autofahrer kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser nicht unerheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Er wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Leezdorf - Mann fährt ohne Führerschein

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:00 Uhr, wurde durch Polizeibeamte des PK Nordens auf der Leezdorfer Straße ein 33-jähriger aus Südbrookmerland mit seinem Pkw kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Landkreis Wittmund

-keine presserelevanten Ereignisse-

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell