Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, L550/ Auto muss ausweichen

Coesfeld (ots)

Nach einem riskanten Überholmanöver am Freitag (28.06.24) geriet ein entgegenkommendes Auto in einen Graben. Gegen 5.45 Uhr befuhr ein 26-jähriger Havixbecker die L550 in Richtung Laer. Ihm kamen zwei Autos entgegen. Das hintere setzte zum Überholen an und scherte auf die Gegenfahrbahn aus. Um eine Kollision zu verhindern, lenkte der Havixbecker sein Auto auf den Grünstreifen und fuhr in einen Graben. Der Verursacher flüchtete. Er saß in einem dunkelgrauen Ford Kuga mit Steinfurter Kennzeichen. Der 26-Jährige blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell