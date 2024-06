POL-COE: Dülmen, Hüttendyk/ Blauer Opel Corsa-E beschädigt

Coesfeld (ots) - Ein Großaufgebot an Rettungskräften war am Donnerstag (27.06.24) an der Lüdinghauser Straße im Einsatz. Gegen 7.30 Uhr befuhr nach ersten Erkenntnissen eine 52-jährige Autofahrerin aus Dülmen die Straße aus Richtung B474 kommend. Kurz vor der Bahnunterführung "Lange Nase" geriet sie aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und ...

mehr