LPI-J: Fehler beim Überholen

Jena (ots) - In der Jenaer Jägerbergstraße, auf Höhe des Abzweiges nach Rödigen, kam es am Dienstagnachmittag zum Sturz einer Radfahrerin. Ein Lkw überholte sie, scherte jedoch zu früh wieder ein. Dadurch musste die Fahrradfahrerin nach rechts ausweichen und stürzte in einen Straßengraben. Die 65-Jährige verletzte sich dadurch leicht. Der Fahrer des 7,5 Tonnen "Kipper" hielt jedoch nicht an und fuhr verbotswidrig weiter. Er soll ein Sömmerdaer Kennzeichen gehabt ...

mehr