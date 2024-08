Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu früh eingeschert

Jena (ots)

In der Jenaer Jägerbergstraße, auf Höhe des Abzweiges nach Rödigen, kam es am Dienstagnachmittag zum Sturz einer Radfahrerin. Ein Lkw überholte sie, scherte jedoch zu früh wieder ein. Dadurch musste die Fahrradfahrerin nach rechts ausweichen und stürzte in einen Straßengraben. Die 65-Jährige verletzte sich dadurch leicht. Der Fahrer des 7,5 Tonnen "Kipper" hielt jedoch nicht an und fuhr verbotswidrig weiter. Er soll ein Sömmerdaer Kennzeichen gehabt haben. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem geflüchteten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Jena zu melden (Tel. 03641 81-0, E-Mail id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0216100/2024).

