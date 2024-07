Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Weingarten: Badeunfall - 20-Jähriger in Dietenbachsee ertrunken

Zu einem tödlichen Badeunfall ist es am Donnerstagabend, 18.07.2024, gegen 20:00 Uhr am Freiburger Dietenbachsee gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll sich ein 20-jähriger Mann mit einer Personengruppe am nord-östlichen Seeufer aufgehalten und zum Baden in den See begeben haben. Zeugen bemerkten, wie der Mann kurz darauf im See unterging. Hinzugerufene Badegäste konnten den 20-Jährigen einige Minuten später aus dem Wasser retten und leiteten sofort lebensrettende Maßnahmen ein.

Der Mann wurde in lebensbedrohlichem Zustand durch den Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik transportiert, wo er in der Nacht auf Freitag verstarb.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls übernommen.

