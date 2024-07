Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-St.Georgen: Körperliche Auseinandersetzung zwischen E-Scooter-Fahrer und Mitarbeiter der ASF - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Mittwochmittag gegen 13 Uhr ist es in der Alice-Salomon-Straße in St. Georgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem Mitarbeiter der ASF gekommen.

Der Mitarbeiter der ASF war gerade dabei mit einem Kranwagen einen Glascontainer anzuheben, als der E-Scooter-Fahrer darunter durchfuhr. Es soll drann nach einem zunächst verbalen Disput zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, bei dem beide Personen verletzt wurden. So soll der E-Scooter-Fahrer u.a. den ASF-Mitarbeiter zu Boden gebracht und auf diesen eingetreten haben.

Der 38-jährige E-Scooter-Fahrer verließ anschließend die Örtlichkeit, konnte im Anschluss jedoch zeitnah ermittelt werden. Der 40-jährige Mitarbeiter der ASF musste im Krankenhaus behandelt werden. Es handelt sich bei beiden Personen um deutsche Staatsangehörige.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt geben können: 0761/882-2880.

ts

