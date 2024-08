Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verfassungswidrige Handlung

Jena (ots)

Durch Zeugen wurde am Dienstagmittag beobachtet, wie an der Haltestelle Gustav-Fischer-Straße zwei Personen die Hand zum Hitler-Gruß hoben. Dabei sangen sie lautstark rechte Lieder. Anschließend stiegen die zwei Personen mit weiteren Begleitern in die Buslinie 10 in Richtung Burgau-Park und stiegen vermutlich am Buchenweg aus. Die Gruppierung, alle im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, war größtenteils schwarz gekleidet, bis auf einen, der sehr farbenfrohe Kleidung trug. Wer Hinweise zur Tat oder den Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Jena zu melden (Tel. 03641 81-0, E-Mail kpi.jena@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0215935/2024)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell