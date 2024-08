Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Jugendzentrum

Jena (ots)

Durch eine Alarmanlage eines Jugendzentrums wurden am frühen Mittwochmorgen ein Sicherheitsdienst und die Polizei aufmerksam, sodass diese sofort vor Ort eilten. Am Gebäude befanden sich Einbruchsspuren, jedoch konnten keine Personen im Objekt mehr festgestellt werden. Die bislang unbekannten Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Auf welche Beute diese aus waren, ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

