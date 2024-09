Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 01.09.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstagabend, gegen 17:15 Uhr, wurde am Efeuweg in Wiesmoor eine 63jährige PKW-Führerin durch Polizeibeatme der Polizeistation Wiesmoor kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein eingezogen und die Weiterfahrt untersagt.

Wiesmoor - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:10 Uhr, wurde in der Dahlienstraße in Wiesmoor eine 26jährige PKW-Führerin durch Polizeibeatme der Polizeistation Wiesmoor kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Gegen die Frau wurde ein Verkehrsordnungswidrigketenverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ihlow - Verkehrsunfallflucht

Am Samstagmittag, gegen 13:50 Uhr, befuhr ein 59jähriger aus Ihlow mit seinem PKW Ford Fiesta die Timmeler Straße aus Rtg. Aurich kommend in Rtg. Ostersander. Auf Höhe des Weener Weg, wo die Timmeler Straße zur Schirumer Straße wird, kam ihm eine Fahrzeugschlange an PKW entgegen. Nachdem 3-4 PKW seinen PKW passiert hatten, kommt es plötzlich zum Zusammenstoß mit einem der entgegenkommenden. Der Unfallbeteiligte entfernte sich im Anschluss, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich beid er Polizei Aurich unter Tel. 04941/6060 zu melden.

Südbrookmerland - Betrunken Unfall verursacht

Am Sonntagmorgen, gegen 07:00 Uhr befuhr ein 30jähriger aus Aurich mit seinem PKW die Auricher Straße aus Rtg. Georgsheil kommend in Rtg. Aurich. In der Ortschaft Moordorf kam der Mann mit dem PKW nach links von der Fahrbahn ab und auf den dort verlaufenden Gleisen zum Stehen. Der PKW wurde so stark beschädigt, dass er durch ein Abschleppunternehmen von den Gleisen geborgen werden musste, weiterhin wurden bahntechnische Einrichtungen beschädigt. Ursächlich für den Unfall ist nach ersten Erkenntnissen und Zeugenangaben eine stark überhöhte Geschwindigkeit, sowie die mit 2,3 Promille erhebliche Alkoholisierung des Mannes. Der PKW-Führer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Auf Grund der Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Ihlow - Gefährliches Überholmanöver

Am Donnerstagmittag führte ein Überholmanöver beinahe zu einem Verkehrsunfall. Gegen 13:40 Uhr befuhr ein 74jähriger Ihlower mit dem PKW und seiner 72jährigen Begleitung die Auricher Straße aus Rtg. Westerende in Rtg. Ochtelbur. Vor dem Paar fuhr ein PKW mit Anhänger. Kurz vor Erreichen der Ortschaft Ochtelbur wurden diese Fahrzeuge von einem silbernen Audi mit Auricher Städtekennung von hinten überholt. Den Fahrzeugen kam sodann ein PKW, möglicherweise ein Kleintransporter, aus Rtg. Ochtelbur entgegen. Sowohl der 74jährige als auch der entgegenkommende Fahrzeugführer mussten eine Notbremsung vollziehen und nach rechts ausweichen um einen Verkehrsunfall zu verhindern.

Zeugen des Vorfalles, insbesondere der Fahrzeugführer des erwähnten Kleintransporters, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/6060 zu melden.

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Kabel entwendet

Auf einer Baustelle an der Auricher Straße in Ihlow/Westerende, auf dem Gelände der ehemaligen Gaststätte Germann, wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag Kupferkabel entwendet. Die teilweise bereits verlegten Kabel wurden durch den oder die bislang unbekannten Täter hierzu durchtrennt. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/6060 zu melden.

Wittmund

Verkehrsgeschehen

Reepsholt - Pkw kam von der Fahrbahn ab

Ein 52-jähriger Autofahrer kam am Samstagabend mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer. Der alleinbeteiligte Unfallverursacher befuhr gegen 19:55 Uhr die Reepsholter Hauptstraße als er mit seinem Pkw auf den Grünstreifen geriet und dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Ein nachalarmierter Rettungshubschrauber verbrachte den schwer verletzten Verunfallten ins Krankenhaus.

Kriminalitätsgeschehen

Ochtersum - Schlägerei beim Erntefest

Auf einer Veranstaltung in Ochtersum kam es zu einer Schlägerei. In der Nacht zu Sonntag schlugen mehrere alkoholisierte Personen aufeinander ein, wodurch sich ein 28-jähriger und ein 31-jähriger Besucher, sowie zwei Mitarbeiter vom Sicherheitspersonal leicht verletzten. Zeugen die Hinweise zu den derzeit unbekannten Tätern geben können, melden sich bitte bei der Polizei Esens. Telefon: 04971-926500

