Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, 15-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Rheine (ots)

Am Mittwoch (08.05.) hat sich gegen 19.20 Uhr auf dem Radweg der Sandkampstraße, in Höhe Bergstraße, ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde ein Radfahrer leicht verletzt. Der 15-jährige Radfahrer war in Richtung Hopstener Damm unterwegs, als er plötzlich rechts von einem E-Scooter überholt wurde. Der Radfahrer kam dabei zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des E-Scooters fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder Angaben zu seiner Person zu machen. Der flüchtige E-Scooter-Fahrer war mit einem roten Cappy und einem blauen Kapuzenpullover bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder die Angaben zum Fahrer des E-Scooters machen können. Hinweise bitte an die Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell