Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Brand eines Carports, Nachtrag

Ibbenbüren (ots)

Der Brand ereignete sich bereits am Freitagabend (10.05.) um 21.45 Uhr und nicht, wie versehentlich in der unten stehenden Erstmeldung falsch angegeben, am Sonntag. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Erstmeldung vom 13.05.2024, 10.16 Uhr

Am Sonntagabend (12.05.) kam es gegen 21.45 Uhr am Eisenhansweg zum Brand eines Carports. Nachbarn bemerkten den Brand und machten die Bewohner darauf aufmerksam. Das Feuer dehnte sich rasch aus und griff auf das angrenzende Wohnhaus über. Es entstanden dadurch Schäden am Dach des Hauses. Durch das Feuer wurde auch ein Nachbarhaus beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist noch unklar. Der Brandort wurde zur weite-ren Ermittlung vorerst beschlagnahmt. Verletzt wurde niemand. Über die Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.

