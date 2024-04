Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 67-jähriger Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet - Führerschein sichergestellt

Gummersbach (ots)

Ein 67-jähriger Gummersbacher ist am Donnerstagabend (11. April) mit seinem Hyundai auf der Westtangente über eine Verkehrsinsel gefahren und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und die Polizei informiert. Demnach hatte der Mann um 22:55 Uhr an der Einmündung Mühle ein Verkehrszeichen sowie eine Leitbake auf der dortigen Verkehrsinsel beschädigt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den Fahrer etwa 2 km von der Unfallörtlichkeit entfernt in seinem Auto antreffen. Der 67-jähriger Mann aus Gummersbach gab an, in einen Sekundenschlaf gefallen zu sein. Er musste seinen Führerschein abgeben und blickt nun einem Strafverfahren entgegen. Durch den Unfall entstand erheblicher Sachschaden. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste angeschleppt werden.

