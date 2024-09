Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Langeoog - Handel mit Betäubungsmitteln: Mann in Untersuchungshaft

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ein 27-jähriger Mann ist am Mittwoch auf Langeoog von der Polizei festgenommen worden. Die Festnahme steht im Zusammenhang mit umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen zu unerlaubten Handels mit Kokain in nicht geringen Mengen auf der Insel. Die Ermittlungen wurden beim Polizeikommissariat Wittmund in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Aurich geführt.

Der 27-jährige Hauptbeschuldigte, der unter Bewährung stand, wurde am Mittwoch an seiner Wohnanschrift angetroffen und in Untersuchungshaft genommen. Auf der Insel Langeoog wurden zeitgleich mehrere Objekte, darunter auch die Arbeitsstätte des Beschuldigten, nach Beweismitteln durchsucht. Hierbei konnten diverse Beweismittel, Betäubungsmittel und eine mittlere vierstellige Summe Bargeld beschlagnahmt werden, welche die bisherigen Ermittlungen untermauern.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

