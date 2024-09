Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Autodach beschädigt

Norden - E-Scooter-Fahrer betrunken

Norden - Unter Drogeneinfluss

Moordorf - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Norden - Pedelec-Fahrer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Autodach beschädigt

In der Heinrich-Heine-Straße in Norden haben Unbekannte am Wochenende ein Autodach beschädigt. Die Täter zerstörten das Glasdach eines grauen Skoda Rapid. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 21.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - E-Scooter-Fahrer war betrunken

Einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am Sonntag in Norden gestoppt. Der 50-jährige Mann fuhr gegen 16.45 Uhr im Bereich der Norddeicher Straße. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und untersagten die Weiterfahrt. Dem 50-Jährigen wurde zudem eine Blutprobe entnommen.

Norden - Autofahrerin unter Drogeneinfluss

Eine 20-jährige Autofahrerin ist am Sonntag in Norden von der Polizei angehalten und kontrolliert worden. Die junge Frau stand offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Drogenvortest verlief positiv auf die Wirkstoffe Amphetamin und THC. Die Weiterfahrt wurde der 20-Jährigen untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.

Moordorf - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Ein 29-jähriger Autofahrer hat am Sonntag in Moordorf betrunken einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann fuhr gegen 6.50 Uhr mit einem Opel auf der Auricher Straße in Fahrtrichtung Aurich und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Auf Höhe Schultrift kam er nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte zwei Lichtzeichenanlagen und ein Hinweisschild. Letztlich blieb er auf der Gleisanlage stehen. Der 29-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von deutlich über zwei Promille fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Norden - Pedelec-Fahrer verletzt

Ein Pedelec-Fahrer ist am Sonntag auf der B72 in Norden von einem Auto erfasst worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 60-jährige Pedelec-Fahrer gegen 15.20 Uhr die B 72 überqueren und übersah hierbei eine 30-jährige BMW-Fahrerin. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Der Mann wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Betrunkener Radfahrer stürzte

In Aurich hatte am Sonntag ein betrunkener Fahrradfahrer einen Unfall. Der 53-jährige Mann fuhr gegen 17 Uhr auf dem Burenweg und stürzte. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der Mann einen Atemalkoholwert von mehr als 1,8 Promille hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es erwartet ihn ein Strafverfahren.

