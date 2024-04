POL-MA: Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis): Betrunkener randaliert auf Autohof

Mannheim (ots) - Am Samstagabend gegen 18.30 Uhr meldeten Anwohner eine Rauchentwicklung in einem Wohngebäude in den I-Quadraten in Mannheim. Durch die Berufsfeuerwehr konnte im Treppenhaus des betroffenen Anwesens ein Brand festgestellt und unmittelbar gelöscht werden. Aus bislang unbekannter Ursache war ersten Ermittlungen zufolge ein dort abgestellter Kinderwagen in Brand geraten. Glücklicherweise wurden bei den ...

